Puerto Rico obtiene su mayor participación de la mujer en la fuerza laboral en 45 años

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San Juan, 29 mar (EFE).- La participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 1980, con el 45,2 % del total, según un estudio del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) local, informaron este domingo fuentes oficiales.

El estudio, denominado ‘Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral en Puerto Rico: Año natural 2025’, fue preparado por la Secretaría Auxiliar de Estadísticas y Publicaciones del DTRH, indicó La Fortaleza o sede del Ejecutivo puertorriqueño en un comunicado.

Sus resultados se basan en la Encuesta de Grupo Trabajador, que recopila datos mensuales mediante entrevistas a una muestra científica de 3.200 hogares.

«Este avance es un logro que buscamos sostener al promover políticas públicas que reduzcan las brechas y desigualdades que aún enfrentamos las mujeres», sostuvo en el comunicado la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González.

En términos absolutos, la fuerza laboral femenina alcanzó las 560.000 mujeres en 2025, mientras que el total de mujeres empleadas ascendió a 531.000, equivalente al 45,4 % del empleo total.

La tasa de participación laboral femenina se situó en 38 %, reflejando recuperación tras años de descenso, y la tasa de desempleo se redujo al 5,2 %, la más baja registrada -también- desde 1980, con 29.000 mujeres desempleadas.

«Hoy vemos una población femenina más preparada, diversa y con una presencia cada vez más sólida en sectores estratégicos de nuestro mercado laboral», resaltó la secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova.

«Estos avances responden al esfuerzo de miles de mujeres y a políticas públicas dirigidas a ampliar oportunidades», agregó.

El informe también señala una reducción significativa en la brecha de participación laboral por género, que disminuyó de 32,9 a 14,9 puntos porcentuales.

En cuanto a la composición de la fuerza laboral, el 73,1 % de las mujeres empleadas se encuentra entre las edades de 25 a 54 años.

A su vez, el grupo de 55 años o más ha aumentado su participación, lo que apunta a cambios demográficos en el mercado laboral.

Por sector económico, los servicios y el comercio continúan como las principales fuentes de empleo femenino, con el 66,5 % de los puestos. Asimismo, más de la mitad de las mujeres tiene ocupaciones profesionales, administrativas y de apoyo. EFE

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