Puerto Rico organiza su Festival de Cine Internacional con filmes de seis países

San Juan, 27 ago (EFE).- Películas de Argentina, Cuba, Ecuador, España, México y República Dominicana participarán del Festival de Cine Internacional de Puerto Rico, que se celebrará desde este jueves hasta el 3 de septiembre en los Caribbean Cinemas de Plaza del Caribe, en Ponce (sur).

«Este evento representa una gran oportunidad para acercar a nuestra gente al séptimo arte, no solo con producciones de Puerto Rico, sino también con obras de países hermanos que comparten nuestras realidades e identidades culturales», dijo en un comunicado la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre.

El festival presentará una muestra de cine puertorriqueño e internacional, con producciones que reflejan las realidades, vivencias e identidades de Puerto Rico y de diversos países hispanoamericanos, resaltó la nota.

Entre las presentaciones se destacan el estreno mundial del documental puertorriqueño ‘Hilos de luz’, que narra la vida y obra del escultor ciego Luis Felipe Passalacqua, y el estreno de la película puertorriqueña ‘Un día de mayo’, un drama sobre la superación de un artista que enfrenta traumas de su pasado.

También se exhibirá por primera vez en los cines de Puerto Rico del documental ‘Francesco’, que presenta la vida y prioridades del fenecido papa Francisco durante sus años como líder de la Iglesia Católica.

En las funciones de las producciones puertorriqueñas estarán presentes sus realizadores y parte del elenco, quienes compartirán con el público sus experiencias creativas.

La entrada a todas las funciones serán libre de costo, como parte del programa cultural que impulsa el Departamento de Turismo, Cultura y Comunicaciones del Municipio Autónomo de Ponce, con el fin de promover el acceso al arte y la cultura para toda la comunidad. EFE

