Puerto Rico organizará el Campeonato Panamericano de Pesca en Kayak 2027

San Juan, 28 ene (EFE).- La ciudad puertorriqueña de Ponce, al sur de la isla, albergará el Campeonato Panamericano de Pesca en Kayak 2027, donde competirán al menos 14 países de dicha zona, informaron este miércoles los organizadores.

El evento reunirá a cerca de 200 competidores y se llevará a cabo en el embalse Cerrillos, reconocido como la mejor pista de canotaje del Caribe, tras una determinación de la Puerto Rico Sport Fishing Federation (PRSFF), dijo en un comunicado la alcaldesa de la ciudad, Marlese Sifre Rodríguez.

«Que Ponce haya sido escogida como sede de un campeonato panamericano reafirma que nuestra ciudad está preparada para albergar eventos deportivos de clase mundial. Seguimos apostando al deporte como motor de desarrollo económico, turismo sostenible y proyección internacional para Ponce», resaltó Sifre Rodríguez.

El campeonato contará con la participación de delegaciones de Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Filipinas, Venezuela, entre otros países.

Las fechas exactas de la competencia no se revelaron.

Sifre Rodríguez indicó que el embalse Cerrillos se utilizará para la competencia luego de varios años en los que los bajos niveles de agua y otras condiciones ambientales y operacionales impedían el uso del mismo para competencias deportivas.

Ahora se encuentra nuevamente en condiciones óptimas para recibir eventos de calibre internacional, marcando un renacer para el deporte, la pesca y el desarrollo económico de la región. EFE

