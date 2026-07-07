Puerto Rico otorgará plaza al Mundial de Pequeñas Ligas en Serie del Caribe 2026

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San Juan, 7 jul (EFE).- El municipio puertorriqueño de Sabana Grande, en el suroeste de la isla, albergará del 9 al 18 de julio próximos la Serie del Caribe de Pequeñas Ligas 2026, donde el equipo campeón representará a la región en el Mundial de Pequeñas Ligas que se celebra en Williamsport, Pensilvania (EE.UU.).

Puerto Rico, que contará con dos representaciones, incluyendo el campeón nacional Yabucoa, así como selecciones de República Dominicana, Jamaica, Anguila, Islas Vírgenes de EEUU, Bonaire, Bahamas, Aruba y San Martín, serán algunas de las que competirán en el evento donde juegan niños de 11 y 12 años.

El secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, resaltó «la proyección de nuestros niños en escenarios deportivos de renombre, a la vez de posicionar a Puerto Rico como un referente internacional del béisbol en las diferentes categorías».

Por su parte, el alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín Flores, destacó que el torneo ubica a su municipio «como un destino capaz de organizar competencias deportivas de nivel internacional y generar desarrollo económico para toda la comunidad».

El torneo arrancará el día 10 con una ceremonia de inauguración en el parque Quintín Hernández.

Valentín Flores dijo que la designación de Sabana Grande como sede fue otorgada durante la Convención de Pequeñas Ligas de América celebrada en Santo Domingo, República Dominicana.

El alcalde destacó que el impacto económico de su municipio irá más allá de las delegaciones participantes, pues se espera la llegada de unos 150 peloteros, además de entrenadores, familiares y acompañantes que utilizarán hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios del municipio durante el desarrollo del torneo. EFE

jm