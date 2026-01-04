Puerto Rico reanuda sus operaciones aéreas tras suspensión por el operativo en Venezuela

San Juan, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico informó este domingo que desde la madrugada de hoy aterrizaron los primeros vuelos comerciales estadounidenses tras el restablecimiento del acceso aéreo a la isla luego de que las autoridades de EE.UU. suspendieran el transporte por el operativo militar en Venezuela.

Los primeros vuelos que aterrizaron en la isla llegaron provenientes de Newark, Nueva Jersey, Miami, Florida, y Washington, D.C., detallaron fuentes oficiales en un comunicado de prensa.

«Inmediatamente a la medianoche, una vez se restableció el acceso aéreo, activamos la Fase III del plan de trabajo para mitigar en los visitantes los efectos del cierre del espacio aéreo», expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en la nota.

Las restricciones temporales impuestas como resultado de la orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) provocó el sábado sobre 300 cancelaciones de vuelos.

«Con la reapertura del espacio aéreo, nuestro enfoque inmediato es apoyar una reanudación gradual de los vuelos, trabajando de la mano con aerolíneas, aeropuertos y los distintos componentes de la industria turística para manejar de forma eficiente los retrasos acumulados y los procesos de reacomodo de pasajeros», explicó.

