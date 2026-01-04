Puerto Rico reanuda sus operaciones aéreas tras suspensión por el operativo en Venezuela

2 minutos

San Juan, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico informó este domingo del aterrizaje hoy de los primeros vuelos comerciales estadounidenses tras el restablecimiento del acceso aéreo a la isla luego de que las autoridades de EE.UU. suspendieran el transporte por el operativo militar en Venezuela.

Los primeros vuelos que aterrizaron en la isla llegaron provenientes de Newark, Nueva Jersey, Miami, Florida, y Washington, D.C., detallaron fuentes oficiales en un comunicado de prensa.

«Inmediatamente a la medianoche, una vez se restableció el acceso aéreo, activamos la Fase III del plan de trabajo para mitigar en los visitantes los efectos del cierre del espacio aéreo», expresó la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en la nota.

La Fase III, según explicó la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), entró en vigor luego de levantarse las restricciones temporeras impuestas como resultado de la orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que provocaron el sábado sobre 300 cancelaciones de vuelos.

La directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, explicó que esta tercera fase está enfocada en facilitar una transición ordenada hacia la normalización de las operaciones.

«Con la reapertura del espacio aéreo, nuestro enfoque inmediato es apoyar una reanudación gradual de los vuelos, trabajando de la mano con aerolíneas, aeropuertos y los distintos componentes de la industria turística para manejar de forma eficiente los retrasos acumulados y los procesos de reacomodo de pasajeros», explicó.

La funcionaria detalló que, desde el inicio de la situación, su agencia activó un plan escalonado de respuesta.

En la primera etapa se concentraron los esfuerzos en contener el impacto inicial, estabilizar las operaciones críticas y salvaguardar la seguridad de quienes visitan la isla, mediante una coordinación inmediata con aerolíneas, operadores aeroportuarios, la Autoridad de los Puertos, líneas de cruceros y el sector hotelero, así como la identificación temprana de vuelos cancelados y pasajeros impactados.

Como parte de estas gestiones, se habilitaron espacios temporales de alojamiento, incluyendo hoteles y áreas del Centro de Convenciones de Puerto Rico, para atender a viajeros varados sin lugar donde pernoctar.

Posteriormente, en una segunda etapa, los esfuerzos se dirigieron a mitigar el impacto operacional y manejar el volumen de pasajeros afectados, evitando congestiones en aeropuertos, puertos y hospederías. EFE

jm/jlp