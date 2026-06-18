Puerto Rico se encuentra 54,9 % «anormalmente seco», según informe del Monitor de Sequía

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San Juan, 18 jun (EFE).- Puerto Rico se encuentra 54,9 % «anormalmente seco», una subida de un 14 % en comparación con la semana pasada, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

«En Puerto Rico, las condiciones continúan más secas de lo normal», de acuerdo con el informe semanal que publica la entidad en mención en su página web .

Por ello, las «condiciones anormalmente secas se expandieran a otras partes del centro y norte de Puerto Rico, mientras que la sequía moderada se expandió en el suroeste», agregó la agencia.

La categoría «anormalmente seco» significa que la nubosidad «está baja», lo que dificulta las lluvias, como explica la entidad de monitoreo meteorológico.

Mientras tanto, la sequía moderada en Puerto Rico aumentó del 4,60 % al 5,89 % desde la semana anterior a la actual, agregó el ente.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos.

Conforme al informe oficial del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, las zonas que actualmente enfrentan la clasificación de sequía moderada se concentran en el sur y suroeste de la isla. EFE

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