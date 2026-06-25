Puerto Rico se encuentra 68,2 % «anormalmente seco», según informe del Monitor de Sequía

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San Juan, 25 jun (EFE).- Puerto Rico se encuentra 68,2 % «anormalmente seco», una subida de un casi 14 % en comparación con la semana pasada, y sufre por primera vez de sequía severa desde hace tres años, informó este jueves el Monitor de Sequía de Estados Unidos en su portal.

Según detalla el organismo en su página web, Puerto Rico estaba un 54,9 % «anormalmente seco» la semana pasada, por lo que dicho porcentaje subió 13,3 % en una semana, provocando que se registre un 5,89 % de sequía severa, mayormente en algunos municipios de la costa suroeste y sur de la isla.

De acuerdo con una explicación del ente, en Puerto Rico las condiciones secas a corto plazo provocaron el desarrollo o la expansión del área «normalmente seca» y de la «sequía moderada» a «sequía severa», registrándose sequía severa a lo largo y en las proximidades de partes de la costa sur.

«Los efectos en las zonas de Puerto Rico afectadas por la sequía se están manifestando rápidamente y abarcan diversos sectores, entre ellos la agricultura (estrés en los cultivos) y la hidrología (racionamiento localizado de agua)», indicó el informe.

La categoría «anormalmente seco» significa que la nubosidad «está baja», lo que dificulta las lluvias, como explica la entidad de monitoreo meteorológico.

A su vez, el término de sequía severa significa que la cosecha y los cultivos en las tierras va escaseando y que el Gobierno emite racionamientos de agua debido a la falta de precipitación en el territorio.

Mientras tanto, la sequía moderada en Puerto Rico aumentó del 5,89 % al 23,45 % desde la semana anterior a la actual, agregó el ente.

El término de sequía moderada significa que algunos pastizales o cultivos han sido dañados, y que las fuentes, corrientes, embalses o pozos están bajos. EFE

jm/cpy