Puerto Rico y equipos de MLB se alían para exponer marcas de rones puertorriqueños

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San Juan, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico anunció este viernes que se alió con los Yankees de Nueva York, Mets de Nueva York, Rays de Tampa Bay y Marlins de Miami para que marcas de rones puertorriqueños tengan presencia durante todo el año a través de las plataformas comerciales y de entretenimiento en esos equipos.

Según explicó en un comunicado la gobernadora de la isla, Jenniffer González, el objetivo es que las marcas alcancen a millones de consumidores mediante juegos, experiencias para los seguidores, actividades corporativas, iniciativas promocionales y oportunidades comerciales en mercados en Nueva York y Florida.

«Que estas instituciones hayan aceptado asociarse con Puerto Rico y con nuestra industria del ron representa una validación extraordinaria de la calidad de nuestros productos, de la fortaleza de nuestra industria y de la capacidad de nuestra Isla para competir exitosamente en escenarios de clase mundial», resaltó González.

Por su parte, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Carlos Ríos Pierluisi, resaltó que el «obtener la confianza» de organizaciones como los Yankees, Mets, Rays y Marlins «representa una validación de la fortaleza de nuestra industria ronera y de nuestro potencial como socio estratégico».

«Nunca la industria de rones había logrado una presencia colectiva de esta magnitud dentro de organizaciones deportivas de clase mundial», aseguró.

«Esto se trata de colocar nuestros rones en las manos de miles de consumidores alrededor del mundo y llegar a nuevos mercados, lo que se traduce en crecimiento económico para nuestra isla», añadió.

Por otra parte, Carlos Herrero, director del Programa Rones de Puerto Rico, explicó que el proyecto nació de la visión de transformar el programa de un modelo antes enfocado principalmente en promoción a uno dirigido en ventas, distribución y crecimiento de mercado.

«Desde el primer día entendimos que nuestro objetivo no podía limitarse a generar visibilidad. Nuestro objetivo tenía que ser aumentar las ventas del ron puertorriqueño en los Estados Unidos», indicó.

«Por eso desarrollamos esta estrategia para abrir puertas que históricamente no estaban disponibles para gran parte de nuestra industria ronera», añadió.

Para ello, llevaron a cabo investigaciones, reuniones, presentaciones y negociaciones directas con organizaciones de la Major League Baseball para construir relaciones de confianza y demostrar el valor de Puerto Rico como socio estratégico. EFE

jm/cpy