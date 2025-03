Puerto Rico y España unidos por el filme ‘@amor’, que busca que el VPH deje de ser tabú

Esther Alaejos

San Juan, 6 mar (EFE).- Puerto Rico y Galicia (España) se entrelazan como escenarios de la nueva comedia romántica puertorriqueña ‘@amor’, que se estrena este jueves y pretende, a través del humor, que el virus del papiloma humano (VPH) deje de ser un tabú.

«Para mí lo importante es que si una persona o una chica, después de ver la película, se siente libre de hablar del virus del papiloma con alguien, o si alguien decide irse al médico para cuidarse un poquitín, pues soy feliz», relata a EFE Annabelle L. Mullen, productora de cine que debuta como directora de esta película basada en hechos reales de su propia vida.

Mullen cuenta que Marisé Álvarez, que interpreta a Yuliana, la protagonista de la trama, desarrolló un personaje poniendo «su magia», que tiene que ver con ella, pero no es una réplica exacta.

La historia, que también resalta la necesidad del amor propio para hacer frente a una enfermedad, plasma cómo después de que le detectaran VPH a Mullen, esta decidió ir a España, se descargó una aplicación de citas en Galicia y, tras varios intentos, conoció a su esposo.

Citas dignas de una comedia

Yuliana es una chica puertorriqueña que, buscando el amor en el norte de España con la ayuda de sus amigas ‘Las Pipas’, conoce a varios chicos por una aplicación, entre ellos el característico Xavi, llamado ‘El Bizcochito’, interpretado por el actor español Anselmo Menéndez.

«Ha sido muy divertido, la verdad, he tenido la suerte de compartir el set con gente espectacular de la cual he aprendido un montón y me he sentido en todo momento súper cómodo», narra a EFE Menéndez, de 31 años, sobre su papel en la comedia.

El actor asegura que sus «acciones tienen bastante impacto a pesar de ser pocas» en la película, creada por un equipo de producción y talento principalmente femenino.

Además de la directora y la actriz principal, la productora ejecutiva es la puertorriqueña Leah Aldarondo y el guión fue escrito por Amelia del Mar Hernández, Marietere Vélez y Mullen.

El otro intérprete español es Christian Escuredo, actor gallego conocido por su participación en la serie ‘Fariña’, quien interpreta a Iago en ‘@amor’, el chico que termina siendo el novio de Yuliana.

«Este personaje existe, que es su marido actual, pero yo no he querido conocerlo hasta el último día de rodaje para no estar nada condicionado, y es una idea que tuvimos y que contrastamos porque no pretendíamos imitar a nadie», explica a EFE Escuredo, que actualmente está grabando la serie ‘Proteixida’ en Portugal.

El filme aspira a una proyección internacional

La directora de la película espera que el largometraje tenga buena acogida en Caribbean Cinemas de Puerto Rico, donde se estrena hoy, aunque reconoce que lanzar un nuevo filme «es como una lotería».

Mullen está buscando asimismo un representante en España para poder presentar la película allí y en otros países.

Por su parte, Escuredo afirma que está «expectante» por el impacto que va a tener la comedia entre los espectadores y que está orgulloso de que la crítica previa «está siendo muy buena».

«Si ya hay esa buena crítica, yo creo que los espectadores la van a gozar mucho, sobre todo porque habla de amor, el amor es un tema universal y todo el mundo se va a sentir muy identificado», subraya el actor, que por primera vez ha grabado una producción en el Caribe.

El equipo de comunicación de la película realizó una iniciativa previa al estreno para captar la atención del público en varias salas de cine, que tuvo buena aceptación y consistió en que las personas debían explicar qué es lo que tenía que tener su ‘match’ perfecto en un pósit.

Además, la premiere de la película fue dedicada a la Fundación Las Voces de Rhaiza, una iniciativa dedicada a erradicar en Puerto Rico el cáncer cervical. EFE

