Puerto Rico y Nicaragua se imponen a Panamá y Guatemala en el baloncesto de los Juegos

Compartir

2 minutos

Santo Domingo, 28 jul (EFE).- Puerto Rico y Nicaragua doblegaron a Panamá y Guatemala este martes en la segunda jornada de la ronda preliminar del baloncesto masculino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Los puertorriqueños se impusieron a los istmeños por 70-56, para colocar su récord en 2-0, líderes en el grupo B, mientras Panamá ve seriamente comprometidas sus aspiraciones de avanzar tras caer en los dos partidos que ha celebrado.

Isaiah Brown comandó la ofensiva boricua con 14 puntos, seis rebotes y cuatro robos de balón, Rognny Santiago y Dwight Gaines colaron 11 tantos cada uno, y Felipe Quiñones terminó con 10 anotaciones, seis capturas de balón y otorgó cuatro asistencias.

Panamá tuvo en Ethan Brown su mejor anotador, con 21 puntos, Justin Delgado 12 dígitos más nueve rebotes y Dylan Lemon culminó con 10 encestes y seis atrapadas.

Nicaragua doblega a Guatemala

En otro choque de la jornada, Nicaragua se impuso a Guatemala por 96-31.

El encuentro entre los centroamericanos, encuadrados en el grupo A, les dio a los nicaragüenses su primer triunfo del certamen, con un revés. En cambio, los guatemaltecos van en vía contraria con marca de 0-2, ocupando la última posición.

Joost Wets encendió la ofensiva nicaragüense con 30 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias, Wilson Batista y David Watson colaron 11 tantos cada uno, mientras que Harold Barberena y Rodrigo Sierra sumaron 10.

Por los derrotados, César Catalán cerró con un doble-doble de 35 puntos y 12 rebotes, Eric Figueroa marcó 13 tantos más nueve balones atrapados y Yancarlo Gómez 10. EFE

rsl/rao/car