Puerto Rico y otros cuatro países entran en la Federación Internacional Fútbol Americano

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Redacción deportes, 22 jun (EFE).- Puerto Rico, junto con Sierra Leona, Islas Caimán, Islas Vírgenes y China Taipéi, se han incorporado a la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), lo que eleva a 80 el número de entidades asociadas.

La Junta Directiva de la IFAF aprobó las adhesiones de las federaciones de estos cinco países de tres continentes en un contexto marcado por la inclusión del fútbol bandera (‘flag football’, en inglés) como deporte en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Las cinco federaciones tendrán la oportunidad de inscribir selecciones nacionales en el campeonato continental de la IFAF previsto el próximo año, que servirá de clasificación para la cita olímpica, informa la IFAF en un comunicado.

En el caso de Puerto Rico, obtuvo la medalla de oro en categoría masculina y femenina en el Campeonato Regional Centroamericano y Caribeño de Flag Football disputado este pasado fin de semana en El Salvador.

China Taipéi es el nombre con el que participan en competiciones oficiales los deportistas de Taiwán, territorio que China reclama como propio. EFE

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