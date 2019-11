Hasta ahora este banco privado fundado en 1996 y con sede en Gland, cantón de Vaud, no había tenido problema alguno con la justicia, pero ahora está al centro de unas investigaciones de por evasión fiscal.

Cuenta sospechosa en Swissquote 29 de noviembre de 2019 - 16:30 Un banco de Puerto Rico depositó más de 100 millones de dólares de sus clientes en el número uno en la banca electrónica helvética, Swissquote. En Suiza se ha abierto una investigación sobre evasión fiscal, informa el diario Tages Anzeiger. Hasta ahora este banco privado fundado en 1996 y con sede en Gland, cantón de Vaud, no había tenido problema alguno con la justicia, pero ahora está al centro de unas investigaciones de por evasión fiscal. Un equipo de investigación del grupo editorial Tamedia y la revista francesa L’Obs ha seguido el caso. Según sus averiguaciones, Swissquote informó en junio pasado a la Oficina de Comunicación y Denuncia de Lavado de Dinero (MROS) sobre esta cuenta colectiva del banco puertorriqueño Blue Ocean, con más de 100 millones de dólares. Los temores de Swissquote sobre esta cuenta se deben a que Blue Ocean es objeto de un escándalo de evasión fiscal que conduce a haberes del grupo Helin, un gestor de patrimonios belga con sede en Neuchâtel, Suiza. Luego de que Swissquote informara de esta cuenta a MROS, la justicia bloqueó la cuenta y se abrió una investigación por sospecha de lavado de dinero. Sin embargo, ni el ministerio público, ni los abogados de Blue Ocean, ni Swissquote han confirmado que este caso se trate de evasión fiscal, indica el artículo publicado en el diario zuriqués Tages Anzeiger, en su edición del jueves 28 de noviembre.