Puertorriqueños protestan contra propuestas legislativas que amenazan el medioambiente

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San Juan, 3 jun (EFE).- Varias organizaciones medioambientalistas se concentraron este miércoles para protestar contra el avance de propuestas legislativas que ponen en riesgo los ecosistemas y el medioambiente de Puerto Rico, frente al acceso principal del Centro de Convenciones, donde estaba convocada una reunión sobre reformas de permisos que fue pospuesta.

«Son reclamos que nosotros hemos tenido por muchísimos años. No se puede construir en una zona protegida precisamente porque hay espacios que no tienen una estructura para urbanizarse y el impacto de ello puede ser irreversible para los bienes ecológicos, bienes agrícolas, hídricos y naturales», aseveró a EFE Hernaliz Vázquez, planificadora ambiental y directora de la asociación Sierra Club Puerto Rico.

Al coro de: «Puerto Rico no se vende, Puerto Rico se defiende», «Boricua despierta, la tierra se calienta» o «Lucha sí, entrega no», los manifestantes reclamaron al Gobierno puertorriqueño que anteponga el medioambiente, la protección de especies de flora y fauna endémicas y los recursos naturales a los intereses económicos de sectores privados.

Esta manifestación se convocó en la misma ubicación donde estaba previsto el ‘Conversatorio Ejecutivo sobre Agregados, Minería y Construcción’, de distintos sectores que impulsan reformas al sistema de permisos, cambios en la reglamentación ambiental y medidas que podrían afectar a ecosistemas, comunidades y procesos democráticos de Puerto Rico.

Al encuentro iban a asistir el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles y el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, sin embargo, fue aplazado minutos antes de la hora pautada.

Los activistas de diversas edades, marcharon ataviados con insignias puertorriqueñas y letreros que rezaban: ‘Esencia no va’, ‘No al desplazamiento de las comunidades’, ‘No a la cantera’, ‘No más modificaciones al plan de uso de terrenos’ y ‘Si tapamos el karso nos faltará agua’.

Así, los participantes en la protesta mostraron su oposición al Proyecto 1079 que enmendaría la Ley 292 para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cárstica de Puerto Rico, a la reforma al sistema de permisos, a la revisión al Plan de Uso de Terrenos, a la privatización de las playas públicas y de los recursos hídricos, entre otros.

Asimismo, las personas que asistieron a la manifestación subrayaron su rechazo a la construcción del proyecto turístico-residencial Esencia de 1.549 cuerdas (unos 6.088 metros cuadrados), en el suroeste de Puerto Rico, que de manera preliminar, contempla cinco hoteles de lujo, 83 villas residenciales, aproximadamente 200 residencias privadas en edificios boutique de seis pisos, dos campos de golf y una escuela.

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