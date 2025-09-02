Puigdemont asegura que la reunión con Illa en Bruselas demuestra que no hay «normalidad»

2 minutos

Bruselas, 2 sep (EFE).- El líder de JxCat, Carles Puigdemont, aseguró que la reunión que mantuvo este martes en Bruselas con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha servido para dejar claro «que no vivimos en una situación de normalidad».

Puigdemont e Illa se reunieron durante aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, en el que ha sido el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

«Esta tarde me ha recibido el president Salvador Illa en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea. Le agradezco la amabilidad y la conversación. En situación de normalidad democrática, esta reunión se tendría que haber producido hace muchos meses, y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Cataluña», señaló Puigdemont en un mensaje en X.

Con el encuentro de hoy, el presidente de la Generalitat ha culminado la ronda de contactos que ha mantenido con sus predecesores desde su investidura: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès, todos ellos el año pasado.

Ninguno de los dos políticos ha hizo declaraciones ni al principio ni al término del encuentro, por lo que no ha trascendido por ahora el contenido de la conversación.

La reunión se ha producido meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado la ley de amnistía, de la que todavía no se ha beneficiado Puigdemont.

«Hoy ha quedado claro que no vivimos en una situación de normalidad», apuntó Puigdemont. EFE

sjs/ep