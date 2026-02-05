Puigdemont celebra el fallo del TJUE pero mantiene la «prudencia» sobre la amnistía

3 minutos

Bruselas, 5 feb (EFE).- El líder de JxCAT, Carles Puigdemont, celebró este jueves la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha anulado la retirada de su inmunidad y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que tildó de «bofetada» al Parlamento Europeo, pero mantuvo la «prudencia» sobre el fallo que la justicia europea debe dictar sobre la amnistía.

«En estos más de ocho años que llevamos aquí, hemos sido, por un lado, muy prudentes en las expectativas sobre lo que tienen que hacer los tribunales y, por otro lado, muy respetuosos en sus decisiones y en este caso será lo mismo», dijo Puigdemont en declaraciones a la prensa para valorar el fallo de hoy.

El TJUE tiene que pronunciarse en los próximos meses sobre la ley de amnistía, en una sentencia para la que todavía no hay fecha, después de que el abogado general de la UE avalara la norma por considerar que no ponía en riesgo los intereses financieros de la UE ni suponía una «autoamnistía».

«Es evidente que la opinión del abogado general, en el caso de las prejudiciales de la ley de amnistía, era contundente, pero la decisión la tiene que tomar el Tribunal y sabéis que la opinión (del abogado general) no es vinculante. Nosotros mantenemos la prudencia», aseguró Puigdemont.

El expresidente catalán dijo que la sentencia de hoy tiene «una gran trascendencia» que supone «una bofetada muy fuerte al Parlamento Europeo, que ha visto como se le han anulado unas inmunidades porque estaban viciadas, estaban políticamente viciadas porque (…) se levantaron las inmunidades de tres eurodiputados con una clara falta de imparcialidad».

La corte con sede en Luxemburgo anuló hoy la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad en 2021 porque el ponente que examinó el caso, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, pertenecía al mismo grupo político en el que estaba Vox, partido personado en la causa del procés.

Aunque reconoció que el fallo de hoy no tiene consecuencias prácticas, porque ninguno de los tres ocupa hoy escaño en la Eurocámara, Puigdemont dijo que la sentencia les «alegra (…) porque, una vez más, la lucha del independentismo catalán, y no es la primera vez, ha conseguido que los tribunales de la UE se posicionen a favor de las minorías».

En la misma línea, Comín consideró que la sentencia no sólo apela al Parlamento Europeo sino a «todos los autoritarios españoles y sus amigos europeos», quienes -dijo- «se conjuraron» para intentar que los tres políticos independentistas no pudieran «defenderse en igualdad de condiciones».

Comín, eurodiputado electo durante esta legislatura pero que no ha asumido su escaño porque no ha acatado la Constitución en España, señaló el «porcentaje inaudito» de eurodiputados españoles en la comisión de Asuntos Jurídicos que tramitó su suplicatorio y aseguró que el entonces presidente del órgano, Adrián Vázquez (entonces miembros de Ciudadanos y hoy del PP) se alió con el responsable del informe, del mismo grupo que Vox, para impedirles defenderse.

«La sentencia no condena sólo el Parlamento: condena al PP español, a aquel partido que se llamaba Ciudadanos que hoy ya no existe, a Vox. Es una derrota de los autoritarios españoles como tantas otras», señaló. EFE

drs-lzu/ahg/rcf

(Vídeo)