Puigdemont reunirá en Waterloo a la cúpula de JxCat un día después de la reunión con Illa

Bruselas, 2 sep (EFE).- El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado para este miércoles a la permanente de JxCat, el órgano de dirección más restringido del partido, a una reunión en Waterloo (Bélgica), un día después de la reunión que ha mantenido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Bruselas, han explicado a EFE fuentes del partido.

Illa y Puigdemont han mantenido este martes una reunión de aproximadamente una hora y media en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo en agosto del año pasado.

Ninguno de los dos políticos ha hecho declaraciones ni al principio ni al término del encuentro, por lo que no ha trascendido por ahora el contenido de la conversación.

Es habitual que Puigdemont convoque a la permanente de Junts en fechas señaladas, como puede ser el inicio del curso político o antes de una convocatoria electoral.

A la reunión de la permanente que se celebrará mañana le seguirán unas jornadas de trabajo del grupo parlamentario de Junts, que también se celebrarán en la localidad belga, los días 15 y 16 de septiembre, y en las que se fijará el rumbo del partido en este periodo de sesiones.

El año pasado, el grupo parlamentario de Junts ya celebró unas jornadas de trabajo en Waterloo para preparar el Debate de Política General (DPG) y en esta reunión se decidió dar más peso a la portavoz parlamentaria, Mònica Sales. EFE

