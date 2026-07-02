Pulso, el campeonato mundial de circo, reunirá en Perú a artistas de 20 países

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Lima, 2 jul (EFE).- Trapecistas, acróbatas, malabaristas y artistas de alto riesgo de veinte países concursarán en Pulso 2026, el campeonato mundial del circo que se celebrará del 10 al 13 de julio en Lima, la capital de Perú, que se será la sede de este certamen abierto al público.

El Festival Internacional de Circo del Perú reunirá a campeones mundiales, artistas del Cirque du Soleil, poseedores de récords Guinness y ganadores de los principales festivales del planeta para competir por el Pulso de Oro, el máximo reconocimiento de las artes circenses de la región.

«Cada delegación representará oficialmente a su país ante un jurado integrado por algunas de las máximas autoridades del circo», informó la organización del evento.

Las delegaciones llegarán desde Francia, Hungría, Italia, Japón, Kazajistán, Mongolia, Estados Unidos, Rusia, Uzbekistán, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, México y otros países invitados, representando a importantes compañías circenses del mundo.

La competencia se desarrollará en dos programas clasificatorios, el Programa Rojo y Programa Blanco, y cada uno reunirá una selección distinta de artistas y disciplinas circenses.

Al término de ambas jornadas, el jurado elegirá a los mejores actos de cada programa para disputar la Gala Dorada, donde se definirán los ganadores del Pulso de Oro, Pulso de Plata y Pulso de Bronce.

El público podrá asistir a las funciones clasificatorias y presenciar en vivo la evolución del campeonato hasta conocer a los nuevos campeones internacionales.

Entre las principales figuras que llegarán a Pulso 2026 destaca Bello Nock (Estados Unidos), poseedor de tres récords Guinness y reconocido por la crítica como el mejor payaso acróbata del mundo.

Los artistas competirán en las categorías de malabarismo, mástil chino, payaso, báscula, ventrílocuo, poste aéreo, equilibrio y contorsión, barras paralelas, forzudo, trapecio aéreo, suspensión capilar, juegos icarios, zancos acrobáticos, malabarismo en monociclo, cintas aéreas y telas aéreas entre otras.

El jurado lo conforman el director de casting y soporte de espectáculos de Cirque du Soleil (Canadá), Samuel Roy; el productor y director de Firebird Productions (EE.UU.); Peter Dubinsky, el director del histórico Cirque Medrano (Francia), Raoul Gibault; y la representante del Circo Nikulin de Moscú (Rusia), Maria Nikulina, entre otros.

La dirección artística estará a cargo de Joseph Bouglione (Francia), director del histórico Cirque d’Hiver Bouglione de París, mientras que la conducción será responsabilidad del doctor en historia del circo Genís Matabosch (España). EFE

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