Puma se dispara en bolsa casi un 19 % por rumores de adquisición

Fráncfort (Alemania), 27 nov (EFE).- El fabricante alemán de ropa y calzado deportivos Puma se disparó este jueves en bolsa casi un 19 % debido a rumores de adquisición por parte de la empresa china Anta Sports y el interés también de otras compañías como la también china Lin Ning y la japonesa Asics.

Las acciones de Puma subieron un 18,9 %, hasta 20,22 euros, en la Bolsa de Fráncfort al cierre de la negociación.

Anta Sports dejó entrever una oferta por Puma, según informa la agencia de información financiera Bloomberg.

Anta Sports tiene también la marca de prendas y calzado deportivos Fila y Jack Wolfskin de ropa y calzado para practicar actividades en el exterior como senderismo o montañismo.

Bloomberg también informó a finales de agosto de que la francesa Pinault quería vender su participación en Puma del 30 % aproximadamente y las acciones de Puma se dispararon.

La revista «Manager Magazin» dijo que el inversor financiero CVC y el gestor de marcas estadounidense Authentic Brands Group estaban interesados en Puma y también se disparó su cotización en bolsa.

Pero a mediados de noviembre las acciones de Puma cayeron al mínimo desde comienzos de 2016 porque todavía ninguna empresa ha presentado una oferta. EFE

