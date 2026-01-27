Puma se dispara en bolsa con la entrada de la china Anta en su accionariado

Fráncfort (Alemania), 27 ene (EFE).- Las acciones del fabricante de artículos deportivos Puma se han disparado en bolsa este martes después de que la china Anta Sports haya adquirido el 29,06 % de sus acciones por 1.505 millones de euros (unos 1.790 millones de dólares).

Las acciones de Puma subían en la Bolsa de Fráncfort un 9,1 %, hasta 23,60 euros, a media jornada, después de que el lunes ganaron un 17 %, antes de que Anta comunicara la adquisición con la que se convierte en su principal accionista.

Anta va a comprar algo más de 43 millones de acciones ordinarias de Puma a Artémis a 35 euros por título, lo que supone una prima cercana al 62 % sobre el precio de cierre de la firma europea este lunes (21,63 euros).

Los analistas de Deutsche Bank Research recomendaron mantener las acciones de Puma y fijaron la cotización objetivo en 16 euros porque consideran que Anta llevará a cabo una función más activa que Artémis, el vehículo inversor de la familia Pinault, propietaria del grupo de lujo Kering, que incluye marcas como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, al que le ha comprado las acciones.

Deutsche Bank Research descarta que Anta vaya a comprar más acciones en Puma antes de 2027.

Una vez cerrada la adquisición, Anta, que también es propietario de marcas como Fila y Jack Wolfskin, ha anunciado que quiere entrar en el consejo de supervisión de Puma, que afronta una débil demanda de sus productos deportivos y ahora podría vender más en China. EFE

