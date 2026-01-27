Puma se dispara en bolsa un 9 % con la entrada de Anta en su accionariado

(Actualiza con la cotización al cierre de la negociación)

Fráncfort (Alemania), 27 ene (EFE).- Las acciones del fabricante de artículos deportivos Puma se dispararon este martes en bolsa un 9 % después de que la china Anta Sports haya adquirido el 29,06 % de sus acciones por 1.505 millones de euros (unos 1.790 millones de dólares).

Las acciones de Puma subieron en la Bolsa de Fráncfort un 9 %, hasta 23,58 euros, al cierre de la negociación y el lunes ganaron un 17 %, antes de que Anta comunicara la adquisición, con la que se convierte en su principal accionista.

Anta va a comprar algo más de 43 millones de acciones ordinarias de Puma a Artémis a 35 euros por título, lo que supone una prima cercana al 62 % sobre el precio de cierre de la firma europea este lunes (21,63 euros).

El consejero delegado de Puma, Arthur Hoeld, dijo que toma nota de la entrada de Anta en el accionariado y que las prioridades estratégicas son claras y por ello Puma se va a concentrar en fortalecer la marca a nivel global.

Puma quiere convertirse en una de las tres mejores marcas deportivas del mundo y Anta va a ayudar a ello.

«Vemos esto como una señal de confianza para Puma y su orientación estratégica», dijo su consejero delegado respecto a la adquisición de acciones de Anta.

Los analistas de Deutsche Bank Research recomendaron mantener las acciones de Puma y fijaron la cotización objetivo en 16 euros porque consideran que Anta llevará a cabo una función más activa que Artémis, el inversor de la familia Pinault, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, al que le ha comprado las acciones.

Deutsche Bank Research descartan que Anta vaya a comprar más acciones en Puma antes de 2027.

Una vez cerrada la adquisición, Anta, que también es propietario de Fila y Jack Wolfskin, ha anunciado que quiere entrar en el consejo de supervisión de Puma, que afronta una débil demanda de sus productos deportivos y ahora podría vender más en China.

Las acciones de Puma, que cotizan en el índice de empresas medianas MDAX de Fráncfort, llegaron a superar los 115 euros en 2021 pero después bajaron de forma continuada hasta 2025 cuando surgieron los rumores de compra. EFE

