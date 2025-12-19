Putin, dispuesto a garantizar seguridad de unas elecciones en Ucrania si Zelenski convoca

1 minuto

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que está dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, pero descartó un posible cese total de las hostilidades.

«Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea cesar, abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones», dijo al responder en directo a las preguntas de la prensa y la ciudadanía.EFE

