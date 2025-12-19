The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin, dispuesto a garantizar seguridad de unas elecciones en Ucrania si Zelenski convoca

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que está dispuesto a garantizar la seguridad en caso de convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, pero descartó un posible cese total de las hostilidades.

«Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea cesar, abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones», dijo al responder en directo a las preguntas de la prensa y la ciudadanía.EFE

mos/rf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR