Putin, Erdogan y Pezeshkian participan en foro por 30 años de neutralidad de Turkmenistán

2 minutos

Moscú, 12 dic (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Turquía, Recep Tayyip Erdogan, e Irán, Masoud Pezeshkian, entre otros mandatarios, participan este viernes en un foro internacional con ocasión de los 30 años de su declaración de neutralidad de Turkmenistán.

Los líderes invitados depositaron esta mañana un ramo de flores en el monumento a la neutralidad turkmena en Asjabad, capital de la república centroasiática bañada por el mar Caspio y limítrofe con Irán y Afganistán.

Al intervenir en el foro, el presidente turkmeno, Serdar Berdimujamédov, propuso la creación «en colaboración con la ONU» de una universidad de paz y neutralidad.

Putin, cuyo país combate desde hace casi cuatro años con Ucrania, subrayó que la «política exterior pacífica» de Turkmenistán «se ha convertido en un importante factor de garantía de seguridad y estabilidad en Asia Central y la región del Caspio».

También acudieron a la cita representantes de países de la región como Pakistán, Kazajistán, Irak, Uzbekistán, Armenia y Azerbaiyán, además de Birmania.

Fue el 12 de diciembre de 1995 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó lo que llamó ‘neutralidad permanente’ de Turkmenistán, país que había proclamado su intención de estar al margen de bloques y alianzas militares poco después de lograr su independencia de la Unión Soviética en julio de 1992 en Helsinki.

Así lo estableció el padre de la nación, Saparmurat Niyázov, legado que fue respetado tras su muerte por su sucesor en 2006, Gurbangulí Berdimujamédov, y por el hijo y heredero de este último en 2022, Serdar.EFE

mos/cg

(foto)(vídeo)