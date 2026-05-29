The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin: Moscú no elige al negociador con Europa, pero decidirá si se reúne con él

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 29 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que Moscú no pretende imponer a Bruselas la candidatura de un negociador, algo que debe hacer la Unión Europea (UE), pero valorará si cabe reunirse con esa persona.

«No nos corresponde a nosotros elegir a un negociador. Pero, naturalmente, sí nos corresponde reunirnos o no con tal o cual político de Europa Occidental», dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán.

El Kremlin se mostró el jueves dispuesto a hablar con la UE, aunque descalificó a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, como negociadora.

«Por supuesto, hay de qué hablar», dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre una posible reanudación de los contactos con los europeos.

Putin ha responsabilizado a los líderes europeos de la decisión de cesar los contactos con el Kremlin tras el comienzo de la guerra en Ucrania (2022) y aseguró que estos no pueden mediar en el conflicto, ya que participan en los combates al apoyar al bando enemigo.

Con todo, se mostró abierto a los contactos con Bruselas e incluso propuso recientemente como candidato a negociador europeo al excanciller alemán Gerhard Schröder, que fue consejero en su momento de corporaciones estatales rusas como Rosneft o Gazprom.

Tanto Kallas como el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazaron inmediatamente de plano esa posibilidad.

Los países de la UE comenzaron a debatir informalmente el jueves cómo hablar con una sola voz con Moscú de cara a una futura paz en Ucrania, pero dejaron claro que aún no se dan las condiciones para ello, debido a los ataques rusos.

Putin aseguró este viernes que Bruselas por el momento no ha presentado ninguna candidatura.

«Veremos cuándo proponen a alguien. De momento no han propuesto a nadie», dijo.

A la vez volvió a calificar de «absurdas» las informaciones sobre supuestos planes de Rusia de atacar a alguno de los países comunitarios.

Según el jefe del Kremlin, estas noticias son inventadas por medios occidentales, que buscan atemorizar a los lectores y hacerles financiar la continuidad de la guerra en Ucrania.EFE

kk-mos/mgr

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR