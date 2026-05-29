Putin: Moscú no elige al negociador con Europa, pero decidirá si se reúne con él

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Moscú, 29 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que Moscú no pretende imponer a Bruselas la candidatura de un negociador, algo que debe hacer la Unión Europea (UE), pero valorará si cabe reunirse con esa persona.

«No nos corresponde a nosotros elegir a un negociador. Pero, naturalmente, sí nos corresponde reunirnos o no con tal o cual político de Europa Occidental», dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán.

El Kremlin se mostró el jueves dispuesto a hablar con la UE, aunque descalificó a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, como negociadora.

«Por supuesto, hay de qué hablar», dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre una posible reanudación de los contactos con los europeos.

Putin ha responsabilizado a los líderes europeos de la decisión de cesar los contactos con el Kremlin tras el comienzo de la guerra en Ucrania (2022) y aseguró que estos no pueden mediar en el conflicto, ya que participan en los combates al apoyar al bando enemigo.

Con todo, se mostró abierto a los contactos con Bruselas e incluso propuso recientemente como candidato a negociador europeo al excanciller alemán Gerhard Schröder, que fue consejero en su momento de corporaciones estatales rusas como Rosneft o Gazprom.

Tanto Kallas como el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazaron inmediatamente de plano esa posibilidad.

Los países de la UE comenzaron a debatir informalmente el jueves cómo hablar con una sola voz con Moscú de cara a una futura paz en Ucrania, pero dejaron claro que aún no se dan las condiciones para ello, debido a los ataques rusos.

Putin aseguró este viernes que Bruselas por el momento no ha presentado ninguna candidatura.

«Veremos cuándo proponen a alguien. De momento no han propuesto a nadie», dijo.

A la vez volvió a calificar de «absurdas» las informaciones sobre supuestos planes de Rusia de atacar a alguno de los países comunitarios.

Según el jefe del Kremlin, estas noticias son inventadas por medios occidentales, que buscan atemorizar a los lectores y hacerles financiar la continuidad de la guerra en Ucrania.EFE

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