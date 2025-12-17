Putin: Rusia conquistará «territorios históricos» en Ucrania si fracasa la diplomacia

Moscú, 17 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que el Ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó «territorios históricos rusos» en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

«Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar», dijo al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, «sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial» que comenzó hace casi cuatro años.

Destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1 % del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.

Además, subrayó «la alta capacidad de combate» de los soldados rusos pese a que Kiev cuenta «con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la OTAN».

«El año saliente ha sido una importante etapa en el cumplimiento de las misiones de la operación militar especial. El ejército ruso mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea del frente», subrayó.

De hecho, alegó que las tropas rusas están «machacando» a las unidades de élite ucranianas adiestradas en los centros de instrucción occidentales y equipados con armamento extranjero moderno.

También destacó que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi.

A su vez, abogó por una cooperación «en pie de igualdad» con Estados Unidos y los países europeos «para la formación de un único sistema de seguridad en el espacio eurasiático».

«Saludamos el progreso realizado en el diálogo con la nueva Administración estadounidense, lo que, lamentablemente, no se puede decir sobre los actuales dirigentes de la mayoría de países europeos», afirmó. EFE

