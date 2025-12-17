The Swiss voice in the world since 1935
Putin: Rusia conquistará territorios históricos en Ucrania si fracasa la diplomacia

Moscú, 17 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que el ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó «territorios históricos rusos» en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, también destacó que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi, en un discurso dirigido a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.EFE

