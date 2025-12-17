Putin: Rusia conquistará territorios históricos en Ucrania si fracasa la diplomacia

1 minuto

Moscú, 17 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que el ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó «territorios históricos rusos» en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, también destacó que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi, en un discurso dirigido a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.EFE

