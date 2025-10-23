Putin: sería un error celebrar cumbre con Trump sin estar seguro de que habrá resultados

Moscú, 23 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró hoy un «error» celebrar una reunión con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, sin estar seguro de obtener el «resultado esperado», después del aplazamiento de la cumbre en Budapest.

«Sin lugar a dudas, un encuentro así debe estar bien preparado. Y para mí y para el presidente estadounidense, sería un error tomárselo a la ligera y salir después de esa reunión sin el resultado esperado», dijo a la prensa local en el Palacio del Kremlin.EFE

