Putin: si Zelenski quiere reunirse conmigo, que venga a Moscú
Moscú, 3 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, si este viaja a Moscú.
«Si Zelenski está preparado (a reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar», dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en los festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. EFE
