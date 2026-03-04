Putin abordará con Szijjártó el «chantaje de Kiev» en torno al oleoducto ‘Druzhba’

Moscú, 4 mar (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá este miércoles con el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, para abordar la situación en torno al oleducto ‘Druzhba’, bloqueado por Ucrania, según informó hoy el Kremlin.

«Putin recibirá en el Kremlin al ministro de Exteriores de Hungría, Szijjártó, quien se encuentra en Moscú en visita de trabajo», informó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin recordó que tanto Eslovaquia como Hungría son víctimas de «un chantaje (por parte de Kiev) debido al bloqueo de los suministros por el oleoducto ‘Druzhba'» (Amistad).

«Naturalmente esto estará entre los temas abordados durante la conversación que sostendrán hoy Putin y el señor Szijjártó», indicó.

La víspera el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, pidió a la Comisión Europea (CE) que le ayude a «neutralizar» los supuestos ataques energéticos de Ucrania contra su país, que sigue sin recibir crudo ruso a través de este oleoducto.

En un mensaje en redes sociales, Orbán señaló que Bruselas debe presionar a Kiev para que «no socave la seguridad energética de Hungría y Eslovaquia» y que cumpla «sus obligaciones».

Por eso, amenazó con bloquear todas las decisiones comunitarias que sean favorables a Ucrania hasta que Kiev no haya reanudado el tránsito del crudo ruso por el oleoducto.

Budapest y Bratislava afirman que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue bloqueando el tránsito del crudo ruso por razones políticas.

Los dos países centroeuropeos, cuyos Gobiernos son cercanos a Moscú, dependen mucho de las fuentes de energía rusas.

Ucrania, por su parte, alega que ‘Druzhba’, que cruza Ucrania desde Rusia, resultó dañado a finales de enero por un ataque ruso, lo que impidió reanudar el flujo de crudo. EFE

