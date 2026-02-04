Putin acepta la invitación de Xi y acudirá a su primera cumbre de la APEC desde 2017

2 minutos

Moscú, 4 feb (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó hoy la invitación de su homólogo chino, Xi Jinping, para asistir, por primera vez desde 2017, a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, informó este miércoles el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

«Por supuesto, nuestro presidente estará dispuesto a asistir a la reunión en Shenzhen», comunicó Ushakov a la prensa después de una conversación telemática entre ambos mandatarios.

El líder ruso no asiste desde 2019 -dos años de pandemia y cuatro de guerra en Ucrania- a una cumbre de una organización internacional fuera de territorio nacional, con la excepción de China y el espacio postsoviético.

Putin también respondió afirmativamente a la propuesta de hacer una visita oficial al gigante asiático en la primera mitad de este año.

Ushakov añadió que «está previsto que se celebren reuniones bilaterales entre los líderes en paralelo a otros eventos internacionales, en particular los de la Organización de Cooperación de Shangái (OCS) y los BRICS».

De hecho, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de estar en contacto permanente para responder con mayor agilidad a posibles amenazas.

«Putin y Xi Jinping coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos permanentes de consultas bilaterales a través de todos los canales, lo que fortalecerá su comunicación personal», aseguró Ushakov.

El diplomático explicó que «esto implica revisar y coordinar con prontitud los enfoques sobre temas de actualidad, incluidos los delicados, para garantizar una respuesta oportuna a desafíos y amenazas».

El 1 de febrero el exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú, se reunió en China con el ministro de Exteriores, Wang Yi, para ahondar en esta cooperación, aseguró Ushakov.

Durante la conversación los líderes dedicaron considerable atención a la cooperación comercial y económica bilateral.

«China sigue siendo nuestro principal socio comercial, mientras que Rusia es el quinto socio comercial más importante de China», señaló Ushakov, que subrayó que «Rusia es el principal proveedor de petroleo y gas» de Pekín.

«Se estableció el objetivo de seguir desarrollando los lazos comerciales y económicos, incluyendo, por ejemplo, el sector energético», añadió. EFE

mos/psh