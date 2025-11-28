Putin acepta la propuesta de Orbán de que Budapest acoja negociaciones de paz para Ucrania

Moscú, 28 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó hoy la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania.

«Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar», dijo Putin al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin.EFE

