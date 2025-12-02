Putin acusa a Kiev de piratería y amenaza con represalias a barcos de países que le ayudan

1 minuto

Moscú, 2 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó este martes de piratería a Ucrania por atacar buques mercantes rusos en el mar Negro y amenazó con «medidas de respuesta» a las embarcaciones de los países occidentales que ayudan a Kiev a efectuar esos ataques.

«Si esto continúa, consideraremos la posibilidad -no digo que lo haremos, pero consideraremos la posibilidad- de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos de piratería», dijo Putin en unas declaraciones a la prensa previas a su reunión en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. EFE

