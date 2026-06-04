Putin admite que habló con EE.UU. sobre una posible operación a la venezolana en Cuba

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San Petersburgo, 4 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo en diciembre del año pasado en Venezuela.

«¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo», dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.EFE

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