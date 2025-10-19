Putin admite su amistad con director de cine ruso Nikita Mijalkov: «hay cierta química»

Moscú, 19 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió su amistad con el director de cine Nikita Mijalkov, uno de los altavoces de la propaganda estatal, tal y como se pudo ver en el extracto de una película biográfica sobre el cineasta emitida este domingo por la televisión pública rusa.

«Somos amigos, y si lo somos, significa que tenemos, como dicen hoy en día, cierta ‘química’ en nuestra relación», declaró el presidente ruso en el canal de televisión Rossiya en vísperas del 80º cumpleaños de Mijalkov.

Putin sostuvo que Mijalkov, quien durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales propagandistas rusos, «es un auténtico patriota» y «no en el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido profundo, significativo y filosófico».

La película biográfica que lleva por título el nombre del director homenajeado, retratará la vida de Mijalkov, cuyo padre, Serguéi Mijalkov, compuso el himno de la Unión Soviética y de Rusia.

Durante los últimos años Mijalkov se ha centrado en llevar un programa propagandístico titulado ‘Besogón’, donde relata su punto de vista sobre temas de actualidad desde una perspectiva ultranacionalista mezclando valores tradicionales, ortodoxos y demás narrativas que se adscriben al relato promovido por el Kremlin donde también están presentes toda clase de teorías conspirativas.

A pesar de que Mijalkov se adscribe y aprueba todas las decisiones de Putin, en los años noventa actuó del mismo modo con el gobierno del expresidente Borís Yeltsin, políticas y personalidades que ahora condena e insulta. EFE

