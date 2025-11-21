Putin afirma que recibió el plan de paz y puede ser base de arreglo pacífico «definitivo»

1 minuto

Moscú, 21 nov (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes que ha recibido el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico «definitivo».

«Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense», dijo el jefe del Kremlin al inicio de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad ruso.EFE

