Putin agradece a Emiratos Árabes ayuda en intercambio de prisioneros con Ucrania

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Moscú, 16 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al que agradeció la ayuda humanitaria en el intercambio de prisioneros de guerra con Ucrania tras el canje efectuado la víspera, según informó el Kremlin.

«Vladimir Putin agradeció a la parte emiratí su asistencia constante en la solución de problemas humanitarios en el contexto del conflicto ucraniano», afirmó la Presidencia rusa en un comunicado publicado en Telegram.

Los líderes expresaron «satisfacción mutua por el exitoso desarrollo de la cooperación entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos en los ámbitos político, comercial y económico, y acordaron continuar manteniendo contactos bilaterales activos».

Putin y Al Nahayan también abordaron «cuestiones relacionadas con la situación de crisis en Oriente Medio y en torno a Irán», añadió el Kremlin.

Rusia y Ucrania informaron este viernes de un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando.

«El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania», señaló el Ministerio de Defensa ruso.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya facilitó otros canjes de este tipo.

El anterior canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril. EFE

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