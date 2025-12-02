Putin aguarda a los emisarios de Trump para hablar de la guerra de Ucrania

afp_tickers

4 minutos

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe este martes en el Kremlin al enviado norteamericano Steve Witkoff y al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del fin de la guerra de Ucrania.

Washington se declaró el lunes «muy optimista» sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo para poner fin a casi cuatro años de conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente estadounidense y su equipo «han trabajado muy duro en este asunto y desean sinceramente que esta guerra termine», aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El encuentro de este martes en Moscú arrancará «después de las cinco de la tarde», las 14H00 GMT, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, busca el apoyo de sus aliados europeos, quienes temen que el plan de Trump, elaborado sin participación de Kiev ni de Europa, parezca una simple lista de deseos de Moscú.

Tras recibir un firme espaldarazo de su homólogo francés Emmanuel Macron en París, el presidente ucraniano llegó el lunes por la noche a Irlanda, donde el primer ministro Micheal Martin le aseguró su «apoyo inquebrantable», en un mensaje publicado en X.

Zelenski, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión de Washington para lograr una solución al conflicto.

– «Temas clave» –

Estados Unidos presentó hace diez días un proyecto en 28 puntos, redactado sin los aliados europeos de Kiev y que luego enmendó tras reunirse con los europeos y los ucranianos en Ginebra. Desde entonces, multiplica los contactos diplomáticos para finalizarlo.

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Witkoff y aunque hubo «avances significativos», algunos temas requieren «ajustes», explicó el lunes Umerov.

Umerov y Witkoff conversaron el lunes con Zelenski y Macron, según la presidencia francesa.

«Esperamos una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre temas clave que son bastante complejos», declaró Zelenski en París.

Los europeos confían en que la administración Trump, acusada de mostrarse complaciente con Vladimir Putin, no sacrifique a Ucrania.

Según una conversación telefónica revelada a finales de noviembre por Bloomberg, Steve Witkoff dio consejos a un asesor de Putin sobre cómo el mandatario ruso debería dialogar con el presidente estadounidense acerca del conflicto en Ucrania.

– Presión sobre el «más débil» –

Las fuerzas rusas lograban en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de la AFP de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

En un mes, Rusia arrebató 701 km2 a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022.

El lunes, Rusia reivindicó la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un centro logístico clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, Ucrania afirmó el martes que los combates en Pokrovsk continúan.

En noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que el mes anterior, con un total de 5.660 misiles y drones de largo alcance (+2%).

En el plano interno, el presidente ucraniano se ha visto debilitado por un amplio escándalo de corrupción que obligó a su jefe de gabinete, Andrii Yermak, a dimitir el viernes.

La semana se anuncia «crucial» para Ucrania, estimó la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien expresó su temor de que «toda la presión se ejerza sobre el lado más débil, ya que la rendición de Ucrania es la manera más fácil de poner fin a esta guerra».

burs/blb/clr/meb/pb