Putin anuncia la liberación de dos húngaros capturados en Ucrania al recibir a Szijjártó

2 minutos

Moscú, 4 mar (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles la liberación de dos soldados húngaros prisioneros de guerra capturados en Ucrania, al recibir en el Kremlin al ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó.

«He tomado la decisión de liberar a dos personas. Usted podrá, tal y como pidió el primer ministro (húngaro, Viktor Orbán) llevarlos con usted a Budapest en el avión que le trajo aquí», dijo Putin, citado por las agencias rusas.

Putin explicó que esta cuestión fue abordada ayer con Orbán, durante la conversación telefónica que mantuvieron ambos mandatarios.

«Ayer, durante nuestra conversación telefónica, el primer ministro Orbán también planteó esta cuestión y solicitó que se considerara la posibilidad de liberar a los ciudadanos húngaros capturados por el ejército ruso», señaló.

Putin afirmó que los soldados en cuestión cuentan con las nacionalidades húngara y ucraniana y fueron «movilizados forzosamente» por Kiev.

El ministro húngaro afirmó horas antes en un vídeo publicado en Facebook que iba a abordar en Moscú el destino de ciudadanos húngaros reclutados forzosamente por Ucrania.

Además, adelantó que planeaba obtener «garantías de que Rusia suministrará a Hungría las cantidades necesarias de petróleo y gas natural al mismo precio» para la seguridad energética del país pese a la crisis energética global y otras circunstancias cambiantes.

A este respecto, Putin dijo al comienzo de la reunión que las partes conversarán acerca de los envíos de hidrocarburos al país europeo, porque Rusia «siempre ha cumplido con sus obligaciones y planea seguir haciéndolo».

El Kremlin señaló esta mañana que Putin planeaba recibir a Szijjártó para abordar la situación en torno al oleducto ‘Druzhba’, bloqueado por Ucrania.

La víspera, Orbán, pidió a la Comisión Europea (CE) que le ayude a «neutralizar» los supuestos ataques energéticos de Ucrania contra su país, que sigue sin recibir crudo ruso a través de este oleoducto.

En un mensaje en redes sociales, Orbán señaló que Bruselas debe presionar a Kiev para que «no socave la seguridad energética de Hungría y Eslovaquia» y que cumpla «sus obligaciones».

Por eso, amenazó con bloquear todas las decisiones comunitarias que sean favorables a Ucrania hasta que Kiev no haya reanudado el tránsito del crudo ruso por el oleoducto.

Ucrania, por su parte, alega que ‘Druzhba’, que cruza Ucrania desde Rusia, resultó dañado a finales de enero por un ataque ruso, lo que impidió reanudar el flujo de crudo. EFE

