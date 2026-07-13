Putin anuncia nuevas vías para abastecer a Crimea de combustible tras ataques de Kiev

Compartir

2 minutos

Moscú, 13 jul (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes nuevas vías de suministro de combustible a la anexionada península ucraniana de Crimea, que sufre una grave crisis por los continuos ataques de Ucrania.

«Ya se está trabajando en la creación de un sistema de abastecimiento al que el enemigo tendrá muy difícil acceso», dijo Putin al intervenir en un acto electoral de cara a los comicios legislativos del 20 de septiembre.

El jefe del Kremlin no ofreció detalles sobre cómo será el nuevo sistema de abastecimiento, pero aseguró que la situación con la gasolina, que comenzó a escasear tras los ataques ucranianos a las refinerías rusas, «mejorará gradualmente».

«Rusia cuenta con una base energética muy sólida y fiable. Sí, (los ucranianos) nos están creando ciertos problemas con los productos petrolíferos en estos momentos. Creo que la situación mejorará gradualmente», confió.

En este sentido, aseguró que los ataques de represalia de Rusia continuarán y tendrán más fuerza que los golpes que asesta Ucrania en la retaguardia rusa.

«Responderemos de manera simétrica, pero con mucha más fuerza», afirmó.

Los ciudadanos de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, denunciaron en los últimos días que el precio de la gasolina en algunos establecimientos llegó a los 250 rublos (2,84 euros) por litro, más del triple del precio habitual.

La península fue el primer territorio en sufrir los problemas de desabastecimiento de combustible que posteriormente se extendieron por casi todo el territorio ruso.

A finales de junio, las autoridades crimeas declararon el estado de emergencia para hacer frente a la situación creada por los ataques ucranianos en la península. EFE

mos/rcf

(Foto) (Vídeo)