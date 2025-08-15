The Swiss voice in the world since 1935

Putin apoya la concesión de garantías de seguridad a Ucrania

Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, apoyó este viernes la concesión de garantías de seguridad a Ucrania, en lo que coincidió con su homólogo de EE.UU., Donald Trump.

«Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello», dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).EFE

