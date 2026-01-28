Putin asegura a Al Sharaa que Rusia está dispuesta a participar en reconstrucción de Siria

Moscú, 28 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles al líder de Siria, Ahmed al Sharaa, que Rusia está dispuesta a participar en la reconstrucción del país árabe, escenario de combates durante más de una década.

«El tiempo transcurrido desde nuestra última reunión (en octubre pasado) no ha sido en vano. Se ha hecho mucho para restablecer nuestras relaciones y hemos logrado superar el estancamiento en el ámbito económico», declaró el jefe del Kremlin al inicio de la reunión.

Al respecto, Putin subrayó que «hay mucho que reconstruir en Siria», por lo que las compañías rusas están dispuestas a participar en «esa labor conjunta».

Afirmó que en «la nueva realidad» creada en el país árabe tras el derrocamiento de Bachar al Asad, las relaciones entre Moscú y Damasco siguen desarrollándose «gracias, sobre todo, a los esfuerzos» de Al Sharaa.

No obstante, aseguró que las partes tienen aún muchos temas que discutir en el ámbito económico.

«Sin duda, aprovecharemos su visita de hoy para abordar estos temas», añadió.

Al Sharaa, por su parte, destacó el «importante papel» de Rusia en la estabilización de la situación en el país árabe y toda la región.

«Nuestra región necesita urgentemente ser estabilizada, así que muchas gracias, señor presidente, por sus esfuerzos en este sentido», afirmó al dirigirse a Putin.

Horas antes, el Kremlin adelantó que Putin y Al Sharaa tenían previsto conversar también sobre la presencia de los militares rusos en el país árabe.

«No tengo ninguna duda de que todas las cuestiones relacionadas con la presencia de nuestros militares en Siria también se abordarán durante las negociaciones de hoy”, dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Se trata del segundo viaje de Al Sharaa a este país en apenas cuatro meses. El anterior tuvo lugar en octubre de 2025 y fue la primera visita a Rusia del nuevo mandatario sirio desde el derrocamiento de Asad y su huida a Moscú en diciembre de 2024.

Según la prensa internacional, Rusia estaría retirando estos días sus fuerzas del aeródromo de Qamishli, en el noreste de Siria, aunque esta información no ha recibido por el momento confirmación oficial.

El equipo y tropas rusas, según los medios, se trasladan a la base aérea de Hmeimim, en Latakia.

La noticia coincide con un acuerdo entre las nuevas autoridades sirias y las fuerzas kurdas, que controlaban hasta ahora el territorio, donde se encontraba el aeródromo de Qamishli. EFE

