Putin asegura que la «liberación» del Donbás, Jersón y Zaporiyia avanza según lo previsto

1 minuto

Moscú, 29 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este lunes a los militares del país por su servicio en Ucrania y aseguró que la «liberación» del Donbás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia avanza según el plan de la operación militar en aquel país.

«La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial», dijo Putin en una reunión con la cúpula militar, la segunda en dos días y en la que se congratuló por el ritmo de la ofensiva del ejército. EFE

mos/rcf