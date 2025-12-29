Putin asegura que la «liberación» del Donbás, Jersón y Zaporiyia avanza según lo previsto

Moscú, 29 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este lunes a los militares del país por su servicio en Ucrania y aseguró que la «liberación» del Donbás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia avanza según el plan de la operación militar en aquel país.

«La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial», dijo Putin en una reunión con la cúpula militar, la segunda en dos días y en la que se congratuló por el ritmo de la ofensiva del ejército.

El jefe del Kremlin afirmó que tras la toma de las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, las fuerzas rusas eliminan a las tropas enemigas que fueron rodeadas en esa zona y simultáneamente «desarrollan una ofensiva en dirección a las fronteras estatales», en referencia a la frontera de la anexionada región de Donetsk con el territorio ucraniano.

En este sentido, destacó que las perspectivas de la conquista de todo el territorio del Donbás son buenas.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, señaló, por su parte, que Kiev no está realizando acciones ofensivas en ninguno de los sectores del frente.

«Han centrado sus esfuerzos en fortalecer sus defensas e intentan frenar nuestro avance mediante contraataques en zonas concretas y el uso masivo de drones», dijo Guerásimov a Putin.

El general ruso aseguró que el ejército está avanzando también en Zaporiyia, donde su principal objetivo es la homónima capital regional.

«Las tropas de la grupación Dniépr avanzan hacia la ciudad de Zaporiyia y han liberado la localidad de Lukianivske», declaró Guerásimov.

Además, continúan los combates callejeros en la ciudad de Oréjiv, a una hora de distancia de la ciudad de Zaporiyia, dijo.

«Las tareas de liberación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Zaporiyia y Jersón, continuarán según lo previsto», aseveró.

Mientras, el comandante de la agrupación Dniépr, Mijaíl Teplinski, afirmó que las tropas rusas se encuentran ahora a unos 15 kilómetros del extrarradio de Zaporiyia.

El jefe del grupo Norte, Yevgueni Nikíforov, informó, por su parte, de los avances de los militares en las regiones de Járkov y Sumi, donde Putin encomendó al ejército crear una «zona de seguridad».

Según Nikíforov, actualmente el ejército ruso se halla a menos de 20 kilómetros de la capital de Sumi.

«Es una tarea muy importante, ya que garantiza la seguridad de las regiones fronterizas de Rusia, y esta labor debe continuar sin duda en 2026», dijo el presidente ruso acerca de la zona de seguridad en la frontera.

La reunión de Putin con altos cargos militares tiene lugar en la antesala de su segunda llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se producirá «muy pronto», según confirmó esta mañana el Kremlin.

Trump se reunió el domingo con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en Florida, tras lo que ambos señalaron de avances hacia un acuerdo de paz, aunque sin cerrar ningún pacto y reconociendo que quedan por resolver «cuestiones espinosas».EFE

