Putin autoriza a compañía china traspasar acciones de SIBUR a filial de Hong Kong

Moscú, 17 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó hoy a la compañía china Sinopec el traspaso de 217.847.910 acciones (el 8,5 %) de SIBUR, la mayor empresa petroquímica rusa, de su filial europea, afectada por las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania, a su filial local en Hong Kong.

El correspondiente documento fue publicado en el portal de información legal del Estado ruso.

En virtud del decreto presidencial, Soihl Hong Kong Holding Limited, filial hongkonesa de Sinopec, adquirió las acciones de la chipriota Soihl Cyprus Investment Limited.

SIBUR, la mayor compañía petroquímica rusa y una de las mayores de su tipo a nivel mundial, fue sancionada por Occidente tras el comienzo de la guerra en Ucrania, restricciones que se mantienen pese a que la empresa ha ganado varios litigios en Austria y Suecia, que permitieron la devolución de parte de sus activos.

Esto obligó a la compañía a buscar alternativas en Asia, el norte de África y América Latina, e incrementar sus exportaciones a China, Turquía y Vietnam.

Según Forbes, en octubre de este año SIBUR pasó a ser una de las compañías rusas con mayor deuda, al adeudar a día de hoy 973.000 millones de rublos (11.980 millones de dólares), un 13,6 % más que en diciembre del año pasado. EFE

