Putin califica ante Fico de «completa sandez» un posible ataque ruso a un país de la UE
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de «completa sandez» las acusaciones de que Rusia se plantee atacar en un futuro a un país de la Unión Europea (UE).
«Es una completa sandez», dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en Pekín, en la que aseguró que dichas críticas o son una «provocación» o un reflejo de «incompetencia» política.EFE
mos-jco/lab