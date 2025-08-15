Putin califica de «constructivas» y «útiles» las negociaciones con Trump
Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que las negociaciones celebradas en Alaska con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, habían sido «constructivas» y «útiles».
«Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles», dijo durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska). EFE
