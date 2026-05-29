Putin consigue aprobación de declaración sobre Armenia en la cumbre de la UEE

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Astaná, 29 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, consiguió hoy que cuatro de los cinco miembros de la Unión Económica Eurasiática (UEE) aprobaran una declaración sobre Armenia, enfrentada a Rusia por sus aspiraciones a ingresar en la Unión Europea (UE).

«La declaración la han aprobado cuatro líderes», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en alusión a los mandatarios ruso, kazajo, bielorruso y kirguís.

El documento, cuyo contenido aún se desconoce, ha sido entregado a la parte armenia y más tarde se publicará en la web del Kremlin.

Seguidamente, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, subrayó que «a medida que se acerque a la UE, Armenia se encontrará en una situación en la que la integración con la UE entrará en contradicción con las normas y reglas de la UEE».

«Al avanzar hacia la UE, lo que es un derecho soberano de Armenia, no puede y no debe hacerlo a costa de los países de la UEE, debe hacerlo por su propia cuenta y riesgo», dijo.

La cumbre está marcada por las tensiones entre Rusia y Armenia, contra la que Moscú ha introducido en las últimas semanas sanciones por sus planes de integrarse en un futuro en la UE, además de amenazarle con suspender los suministros de petróleo y gas.

Rusia, que advierte que el actual conflicto con Ucrania comenzó precisamente con los planes de Kiev de firmar un Acuerdo de Asociación con la UE en 2013, admite que los estatutos de la UEE no contemplan la expulsión de ningún país.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se ausentó de la reunión debido a la proximidad de las elecciones legislativas del 7 de junio, pero el país caucásico sí estuvo representado en la capital kazaja.

«Hemos confirmado en varias ocasiones el compromiso de Armenia con la cooperación mutuamente beneficiosa en el marco de la UEE en interés de garantizar la estabilidad económica y un desarrollo sólido de nuestros países y de la región, en general», dijo Mger Grigorián, viceprimer ministro armenio, durante la reunión.

Subrayó que Armenia «tiene intención de seguir participando de buena fe en el trabajo de la Unión sobre la base del respeto mutuo, la asociación entre iguales, teniendo en cuenta los intereses nacionales de todos los países miembros de la UEE».

Armenia se niega a abandonar dicha unión y a convocar, por el momento, el referéndum para elegir entre la UEE y la UE que le propuso el líder ruso, que lo describió como un proceso de «divorcio civilizado» entre ambos países. EFE

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