Putin cree que autor de explosión que mató al policía en Moscú fue reclutado por internet

Moscú, 24 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este martes que el autor de una explosión con bomba que mató hoy a un policía en Moscú fue «probablemente» reclutado por internet.

«Lo más probable es que se tratara de una estrategia de reclutamiento en internet común hoy en día. Le entregan a alguien un artefacto explosivo y luego lo detonaban a distancia, junto con el objetivo», dijo el jefe del Kremlin en una reunión con la cúpula del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

Agregó que el autor material del crimen, «lo más probable, es que no supiera nada».

Las declaraciones del mandatario ruso se producen en un momento en el que las autoridades restringen el funcionamiento de aplicaciones de mensajería extranjeras, acusadas de servir de plataforma para cometer crímenes financieros y de carácter extremista.

Un policía murió y otros dos resultaron heridos hoy tras la explosión de un artefacto explosivo en la terminal de trenes Saviólovski en Moscú.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) incoó causas penales por tenencia y tráfico de sustancias o artefactos explosivos, y por atentado a un agente de los servicios del orden.

El Ministerio de Interior informó que «un desconocido se acercó al coche patrulla de los agentes de la policía de tránsito, tras lo cual tuvo lugar la detonación de un artefacto explosivo».

El autor del atentado también murió en el lugar de los hechos, según el CIR, que estima que el terrorista kamikaze era un ruso de 22 años.EFE

