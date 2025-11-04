Putin da luz verde a ley que llamará a filas a reservistas para defender infraestructuras

2 minutos

Moscú, 4 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó este martes la ley que permite la creación de unidades de reservistas por contrato para garantizar la defensa de infraestructura críticas del país.

El correspondiente documento fue publicado este martes en el portal de información legal del Estado ruso.

Anteriormente el proyecto de ley, que permitirá enviar a los reservistas que firmen contrato con el Ministerio de Defensa a cumplir tareas de defensa de infraestructuras críticas, fue aprobado por ambas cámaras de la Asamblea Federal de Rusia.

El jefe adjunto del Departamento de Organización y Movilización del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, el vicealmirante Vladímir Tsimlianski, negó que esto suponga una movilización.

«El proyecto de ley, preparado por iniciativa del Ministerio de Defensa de Rusia, no afecta a todos los ciudadanos y no prevé su reclutamiento para el servicio militar ni su envío a la zona de la operación militar especial o fuera del territorio del país», dijo a la prensa.

Desde el comienzo de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas únicamente procedieron en una ocasión a una movilización parcial de 300.000 hombres en edad militar, decisión que provocó el exilio de aproximadamente de un millón de personas.

Por ello, cada alusión oficial o en la prensa a una movilización causa un gran descontento entre la población rusa, que en su mayoría aboga por un fin de los combates en Ucrania.

Incluso antes de la aprobación por parte del presidente ruso, varias regiones comenzaron a crear unidades de reservistas.

Esta medida ha sido promovida para proteger las infraestructuras críticas ante el incremento de los ataques de drones ucranianos, particularmente contra instalaciones energéticas rusas, hecho recientemente admitido por el exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú.

«Si hace dos años hablábamos de unidades, luego fueron decenas y ahora hablamos de cientos», dijo el alto cargo ruso, pero recalcó que solo uno de cada cien drones ucranianos alcanza objetivos en el territorio ruso.

Los ataques ucranianos con drones se intensificaron después de que se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que éste adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato. EFE

