Putin da sus condolencias al presidente de Tayikistán por niño asesinado en escuela rusa

Moscú, 22 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó este lunes sus condolencias al presidente de Tayikistán, Emomali Rajmón, por el asesinato de un niño tayiko en una escuela rusa.

«Quisiera comenzar nuestra reunión bilateral con mis sinceras condolencias a usted y a la familia del niño tayiko fallecido hace varios días», aseguró Putin a quien cita TASS.

El mandatario ruso definió el asesinato como «un delito particularmente atroz» y prometió que los responsables serían castigados «con el mayor rigor».

«No tengo ninguna duda de que la investigación será exhaustiva», añadió.

Mientras en Rusia aumentan los discursos de odio hacia los inmigrantes de Asia Central, Putin dijo no entender porqué se cometen crímenes de esta clase.

El líder tayiko, por su parte, agradeció la investigación del infanticidio llevada a cabo por las autoridades rusas.

La semana pasada un niño de 10 años murió en un ataque con arma blanca perpetrado por un adolescente en una escuela de Moscú.

El atacante, que grabó el atentado en vídeo, portaba simbología racista y no escondió que el móvil del crimen era el odio racial.

En la visita de Putin a Tayikistán en octubre, el presidente ruso elogió la presencia de inmigrantes tayikos en el país a pesar de las redadas masivas en el país.

A principios de agosto, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a 300 personas sospechosas de inmigración ilegal.

En 2024, Rusia deportó a más de 87.000 personas, el doble que en 2023. EFE

